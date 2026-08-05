POL-MA: Mannheim: Flächenbrand an der BAB 6 bei Feudenheim - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell sind Polizei und Feuerwehr an der BAB 6 zwischen Mannheim-Feudenheim und Ilvesheim im Einsatz.
Dort kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand.
Durch die Rauchentwicklung kommt es auf der Autobahn zu erheblichen Sichtbehinderungen.
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