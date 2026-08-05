Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Flächenbrand an der BAB 6 bei Feudenheim - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell sind Polizei und Feuerwehr an der BAB 6 zwischen Mannheim-Feudenheim und Ilvesheim im Einsatz.

Dort kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand.

Durch die Rauchentwicklung kommt es auf der Autobahn zu erheblichen Sichtbehinderungen.

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