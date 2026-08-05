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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Austritt von Chlorgas im Waldschwimmbad - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Wie bereits berichtet war es am Nachmittag im Waldschwimmbad zum Austritt von Chlorgas gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6327933).

Mittlerweile konnte der Austritt des Chlorgases gestoppt werden.

Nach der anschließenden Lüftung des Bereiches war bei den durchgeführten Messungen der Feuerwehr kein Chlorgas mehr messbar.

Der Badebetrieb wurde wieder aufgenommen. Die Sperrung der Talstraße ist aufgehoben.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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