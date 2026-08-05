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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Austritt von Chlorgas im Waldschwimmbad - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es in einem Betriebsraum des Bades zum Austritt von Chlorgas, der einen internen Alarm auslöste.

Feuerwehr und Polizei befindet sich aktuell vor Ort im Einsatz.

Die Besucher des Bades wurden vorsorglich gebeten den betroffenen Bereich des Bades zu verlassen.

Hinweise für eine Gefährdungslage liegen aktuell nicht vor.

Aufgrund des Einsatzes wurde die Talstraße zwischen dem Branichtunnel und der Einmündung zur L 596 A für beide Richtungen gesperrt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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