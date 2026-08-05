Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jähriger durch Unbekannten mit Schlagring angegriffen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als sich am Dienstagabend gegen 23:45 Uhr ein 21-jähriger Mann zu Fuß auf seinem Heimweg befand, wurde er plötzlich in der Gütschowstraße / Neuer Weg-Nord von einem bisher unbekannten Mann angegriffen. Dabei schlug der Unbekannte mit einem Schlagring auf den jungen Mann ein. Der 21-Jährige wehrte sich jedoch gegen den Angriff, woraufhin der Täter die Flucht in Richtung Quellenweg ergriff. Die Hintergründe für die Tat sind bislang unbekannt.

Der junge Mann begab sich am darauffolgenden Tag eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß, normale Statur, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose, weißen Schuhen, schwarze Sonnenbrille mit weißen Bügeln. Bei der Tatbegehung hatte er ein weiteres T-Shirt zur Maskierung über dem Gesicht.

Personen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271 / 9210-0, zu melden.

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