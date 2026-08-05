Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Flächenbrand an der BAB 6 bei Feudenheim, PM 2

Mannheim (ots)

Wie schon berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6328043 mussten entlang der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Norden eine Vielzahl kleinerer Brände gelöscht werden. Gegen 16:09 Uhr meldeten zahlreiche Verkehrsteilnehmer immer größer werdende Brände entlang der Lärmschutzwand an der Autobahn. Durch die starke Rauchentwicklung kam der Verkehr in Fahrtrichtung Norden kurzfristig zum Erliegen, sodass sich der Verkehr bis hinter das Kreuz Mannheim zurückstaute. Die einzelnen Brände konnten aber schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An einigen Stellen hatte das Feuer die Lärmschutzwand überwunden und drohte auf Grünflächen und Felder in Richtung Ilvesheim überzugreifen. Durch das beherzte Eingreifen von einzelnen Fußgängern konnten aber viele kleine Brandstellen bereits im Keim erstickt werden. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage konnte ein vermeintlicher Verursacher festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der BAB 6 stand ein Pannen-LKW auf dem Standstreifen. Dieser hatte einen Reifenschaden und war offenbar mehrere Kilometer mit einem beschädigten Reifen gefahren. Die Ermittlungen zu dem Vorfall hat der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

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