Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB5/Heidelberg: Lkw hinterlässt Ölspur

BAB5/Heidelberg (ots)

Gegen 12:30 Uhr bemerkten aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine längere Ölspur auf der Fahrbahn der BAB 5 Karlsruhe in Richtung Heidelberg, Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen, und verständigten hierauf die Polizei.

Vor Ort konnte nach ersten Einschätzungen ein geplatzter Ölschlauch eines Lkw als Ursache für die Verunreinigung ausgemacht werden.

Für die Reinigungsarbeiten wurde eine Fachfirma hinzugezogen, die momentan mit der Reinigung beschäftigt ist. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

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