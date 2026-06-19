Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Iggingen - Unfall mit kurzzeitiger Spursperrung auf der B29

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr war ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Iggingen bremste ein entgegenkommender Lkw-Fahrer ab, um dem Rettungswagen das Passieren zu ermöglichen. Ein hinter dem Lkw fahrender 36-jähriger Seat-Fahrer verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein nachfolgender 26-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Anschließend kam sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Für die Unfallaufnahme musste die B29 in Fahrtrichtung Aalen kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

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