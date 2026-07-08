Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: LKW blockiert aktuell die Bergstraße- Sperrung wird mehrere Stunden andauern

Ennepetal (ots)

Ein vollbeladener LKW (Sattelzug, 40 Tonnen) mit polnischer Städtekennung hat sich am heutigen Morgen, gegen 06:15 Uhr in der Bergstraße festgefahren. Zusätzlich sind zwei Reifen so beschädigt, dass diese durch eine Fachfirma gewechselt werden müssen. Nach erster Einschätzung wird die Reparatur und die anschließende Verbringung des Sattelzuges aus der Bergstraße mehrere Stunden dauern. Daher bittet die Polizei diesen Bereich weiträumig zu umfahren, da es bereits aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt.

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