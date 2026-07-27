Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gefälschte Handys auf Flohmarkt angeboten

Mannheim (ots)

Am Samstag kaufte gegen 13 Uhr ein 70-Jähriger zwei Mobiltelefone auf dem sogenannten Krempelmarkt in der Dudenstraße. Für die Geräte der Marken Apple und Samsung zahlte er zusammen 680 Euro. Als der 70-Jährige die Smartphones genauer in Augenschein nahm, bemerkte er, dass es sich um Fälschungen handelte. Als er den Verkäufer zur Rede stellte, floh dieser. Passanten hielten ihn fest, bis er von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt vorläufig festgenommen wurde. Der 26-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen Betrug verantworten.

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