Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 16-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 16-Jährigen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6314508) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist mittlerweile wohlbehalten zurückgekehrt.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-)Bestand zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell