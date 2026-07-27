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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei hochwertige Fahrräder am Waidsee gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Samstags wurden auf dem Parkplatz des Strandbads am Waidsee zwei Fahrräder entwendet. Dabei handelte es sich um ein Rennrad der Marke Canyon in schwarzer und grüner Farbe und um ein E-Bike der Marke Cube vom Typ Touring Hybrid Pro 800. Beide Räder waren mit Schlössern gesichert. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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