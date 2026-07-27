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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrt endet in Gartenzaun

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 93-jähriger Mercedes-Fahrer die Kippstraße entlang. Als ihm ein Auto entgegenkam, verwechselte der Senior jetzigen Erkenntnissen nach das Gas- mit dem Bremspedal.

In der Folge streifte der Mercedes zunächst ein Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen einen Gartenzaun.

Das Fahrzeug kam schließlich in einem angrenzenden Garten zum Stehen.

Der 93-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt und später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Verkehrsschild und dem Gartenzaun entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Der Schaden am Mercedes wird auf 30.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallaufnahme übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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