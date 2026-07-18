Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A 5/St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Rettungshubschraubers aufgrund eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich, Pressemitteilung Nr. 2

BAB A 5/St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316973 ereignete sich am heutigen Samstagmorgen, kurz nach 09:00 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 5, zwischen St. Leon-Rot und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Fahrtrichtung Heidelberg. Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls involviert. Ursächlich für die Einsatzmaßnahmen war ein Unfallgeschehen im dortigen Baustellenbereich. Ein 50-jähriger Baumaschinenführer (Muldenkipper) übersah bei Asphaltarbeiten einen, hinter der Baumaschine befindlichen, 42-jährigen Bauarbeiter und erfasste jenen. Glücklicherweise wurde der Bauarbeiter nur am Fuß mit einem Reifen des Kippers erfasst. Durch das Unfallgeschehen erlitt der Bauarbeiter allerdings mittelschwer eingestufte Verletzungen am Fuß und wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen.

Bedingt durch die Landung des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn kurz voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme konnte letztlich gegen 11:13 Uhr komplett beendet werden.

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