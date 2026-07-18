POL-MA: BAB A 5/St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Rettungshubschraubers aufgrund eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich, Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte, unter anderem ein Rettungshubschrauber, aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der BAB 5 zwischen St. Leon-Rot und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg, im Einsatz. Zum Unfallhergang oder genaueren Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.
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