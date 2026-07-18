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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A 5/St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Rettungshubschraubers aufgrund eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte, unter anderem ein Rettungshubschrauber, aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der BAB 5 zwischen St. Leon-Rot und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg, im Einsatz. Zum Unfallhergang oder genaueren Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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