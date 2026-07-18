POL-MA: BAB A 5/St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Rettungshubschraubers aufgrund eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am 18.07.2026 kurz nach 06:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Höhe Mannheim-Wallstadt in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei welchen nach derzeitigem Stand ein PKW alleinbeteiligt verunfallte. Derzeit werden zur Absicherung der Unfallstelle der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der ...

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