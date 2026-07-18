PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unzufriedener Kunde bewirft Mitarbeiter mit halbem Grill-Hähnchen

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelgeschäft in der Fahrtgasse zu Unstimmigkeiten zwischen einem Kunden und dem Mitarbeiter eines Imbisses. Nach aktuellem Ermittlungsstand warf der ungehaltene 41-jährige Mann eine Tüte mit Hähnchen und Pommes gegen die Schulter des 37-jährigen Angestellten, der hierdurch Schmerzen erlitt. Danach griff er nach zwei Dosen Bier, die auf dem Tresen standen und deute an sie zu werfen. Als er diese aus Zorn mit voller Wucht auf den Tresen zurückstellte, platzte eine der Dosen, die andere wurde dadurch beschädigt. Von der Tat wurden Videoaufnahmen gefertigt, die den falschen Umgang mit den Lebensmitteln dokumentierten. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte kam vor Ort, schlichtete den Streit und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 06:34

    POL-MA: Mannheim/Wallstadt/BAB6: PKW alleinbeteiligt verunfallt - Pressemitteilung Nr. 1

    Mannheim (ots) - Am 18.07.2026 kurz nach 06:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Höhe Mannheim-Wallstadt in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei welchen nach derzeitigem Stand ein PKW alleinbeteiligt verunfallte. Derzeit werden zur Absicherung der Unfallstelle der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 04:11

    POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten, PM 2

    St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316862, kam es bei St.Leon-Rot zum Brand von mehreren gelagerten Heuballen auf einem Feld. Nach jetzigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass über 800 Heuballen in Brand geraten sind. Aufgrund der großen Anzahl lässt die Feuerwehr die Heuballen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren