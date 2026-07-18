Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unzufriedener Kunde bewirft Mitarbeiter mit halbem Grill-Hähnchen

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelgeschäft in der Fahrtgasse zu Unstimmigkeiten zwischen einem Kunden und dem Mitarbeiter eines Imbisses. Nach aktuellem Ermittlungsstand warf der ungehaltene 41-jährige Mann eine Tüte mit Hähnchen und Pommes gegen die Schulter des 37-jährigen Angestellten, der hierdurch Schmerzen erlitt. Danach griff er nach zwei Dosen Bier, die auf dem Tresen standen und deute an sie zu werfen. Als er diese aus Zorn mit voller Wucht auf den Tresen zurückstellte, platzte eine der Dosen, die andere wurde dadurch beschädigt. Von der Tat wurden Videoaufnahmen gefertigt, die den falschen Umgang mit den Lebensmitteln dokumentierten. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte kam vor Ort, schlichtete den Streit und übernahm die weiteren Ermittlungen.

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