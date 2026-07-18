Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen an der Haltestelle Schlierbach/Ziegelhausen, PM 2 - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316884), kam es im Bereich der Haltestelle aus unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch, der durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg glücklicherweise schnell gelöscht werden konnte. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr an dieser Stelle kurzzeitig ausgesetzt werden. Ersten Zeugenvernehmungen zufolge steht evtl. ein Mann im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Dieser wird folgendermaßen beschrieben: ca. 30 Jahre alt, war bekleidet mit einer rot-weißen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen langen Hose. Dieser entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei und Feuerwehr von der Brandörtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Bundespolizei, das Bundespolizeirevier Mannheim aufgenommen. Zeugen, die zu dem Brandgeschehen oder dem bislang unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, unter der Tel.-Nr.: 0721/120160 zu melden.

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