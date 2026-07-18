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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wallstadt/BAB6: PKW alleinbeteiligt verunfallt - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am 18.07.2026 kurz nach 06:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Höhe Mannheim-Wallstadt in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei welchen nach derzeitigem Stand ein PKW alleinbeteiligt verunfallte. Derzeit werden zur Absicherung der Unfallstelle der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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