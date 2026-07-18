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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten, PM 2

St.Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316862, kam es bei St.Leon-Rot zum Brand von mehreren gelagerten Heuballen auf einem Feld. Nach jetzigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass über 800 Heuballen in Brand geraten sind. Aufgrund der großen Anzahl lässt die Feuerwehr die Heuballen kontrolliert abbrennen, da ein Löschen nicht möglich ist. Es wird daher geschätzt, dass es noch bis zum Samstag Mittag dauern kann bis der Brand engültig gelöscht werden kann. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden im hohen fünfstelligen Betrag aus. Über die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise über die Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Nummer 06222 / 57090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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