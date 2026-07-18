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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Hochdruckreiniger von Grundstück entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann entwendete vor einem Anwesen in der Memelstraße im Zeitraum vom 13.07.2026 bis 15.07.2026 einen Hochdruckreiniger der Marke Kärcher im Wert von rund 300 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge stand das Gerät ohne besondere Sicherung vor dem Haus als der unbekannten Täter dieses an sich nahm. Glücklicherweise wurde die Tat durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   -	Etwa 40-50 Jahr alt
   -	Korpulente Statur
   -	Osteuropäisches Erscheinungsbild
   -	Kurzrasierte, dunkle Haare
   -	Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit einem weißen Aufdruck,
kurze schwarze Hose, braune Sandalen
   -	Tattoo auf dem Unterarm

Zudem ist auf den Videoaufzeichnungen ein roter VW Caddy zu erkennen, der eventuell mit dem Täter in Verbindung steht.

Personen, die Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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