Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wallstadt/BAB6: PKW alleinbeteiligt verunfallt - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 18.07.2026 kurz nach 06:00 Uhr auf der BAB 6 in Höhe Mannheim-Wallstadt in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall, bei welchen ein PKW alleinbeteiligt verunfallte. Siehe hierzu Pressemitteilung Nr. 1: www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316913

Nach Abschluss der Unfallaufnahme, Räumung der Unfallstelle und Abtransport des Unfallfahrzeuges wurden kurz vor 08:00 Uhr alle Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der 29-jährige Fahrer eines PKW Mercedes aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Des Weiteren konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und der Leitplanke wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall erfolgen durch den Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Seckenheim.

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