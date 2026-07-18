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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Personensuche im Bereich Wiesloch - Polizeihubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber im Bereich Wiesloch, bezüglich einer Personensuche, im Einsatz. Anlass für die Einsatzmaßnahmen ist die Suche nach einer vermissten Person. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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