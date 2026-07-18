POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Personensuche im Bereich Wiesloch - Polizeihubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1
Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber im Bereich Wiesloch, bezüglich einer Personensuche, im Einsatz. Anlass für die Einsatzmaßnahmen ist die Suche nach einer vermissten Person. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Es wird nachberichtet.
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