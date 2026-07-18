POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Personensuche im Bereich Wiesloch - Polizeihubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Ein bislang noch unbekannter Mann entwendete vor einem Anwesen in der Memelstraße im Zeitraum vom 13.07.2026 bis 15.07.2026 einen Hochdruckreiniger der Marke Kärcher im Wert von rund 300 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge stand das Gerät ohne besondere Sicherung vor dem Haus als der unbekannten ...

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