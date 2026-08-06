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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260806.4 Kaltenkirchen: Zeugenaufruf nach einer körperlichen Auseinandersetzung

Kaltenkirchen (ots)

Am 29.07.26 um 13:43 Uhr kam es auf dem Bahnhof in Kaltenkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Am Mittwoch, den 29.07.2026, gegen 13:43 Uhr kam es auf dem Bahnhof in Kaltenkirchen Nahe des Fahrkartenautomaten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ermittlungen ergaben, dass sich Personen in unmittelbarer Nähe befunden haben, welche diesen Vorfall gesehen haben könnten. Ein junger Mann, der wichtiger Zeuge des Geschehens sein könnte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Es handelt sich hier um einen ca. 25-30 jährigen Mann, welcher mit einem weißen Sport T-Shirt des Fußball Vereins Real Madrid bekleidet war. Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf und suchen Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Pinneberg unter 04101/202451 entgegen.

Babette Weiß, Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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