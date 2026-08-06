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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260806.1 Preetz: Vermisstes Kleinkind tot aufgefunden - Folgemeldung zu 260805.1

Preetz (ots)

Gegen 9:30 Uhr fanden Einsatzkräfte in Preetz ein Kleinkind leblos auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um das seit gestern vermisste dreijährige Mädchen.

Das autistische Mädchen war gestern Mittag durch die Eltern als vermisst gemeldet worden. Mit einem Großaufgebot suchten etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin gestern und heute nach der Dreijährigen.

Weitere Informationen werden in einer Pressekonferenz um 11 Uhr in der Polizeidirektion Kiel gegeben, zu der wir hiermit einladen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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