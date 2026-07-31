Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260731.1 Kiel: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Kiel (ots)

Am 29.07.2026 kam es in den Abendstunden auf der Ratzeburger Straße in Fahrtrichtung Stormarnstraße in Höhe eines Getränkemarktes zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines grauen Pkw der Marke Seat Exeo am 29.07.2026, gegen 18:40 Uhr, die Ratzeburger Straße von der Bundesstraße B 76 kommend in Fahrtrichtung Stormarnstraße. In Höhe des dortigen Getränkemarktes befanden sich zwei Personen fußläufig auf der Fahrbahn, um diese zu queren. Der PKW-Fahrer touchierte die Fußgängerin, so dass diese stürzte. Der 40-jährige zweite Fußgänger blieb unverletzt.

Die durch den Unfall verletze Fußgängerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte sie in ein Kieler Krankenhaus.

Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0431 - 1601503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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