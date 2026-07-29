Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260729.1: Kiel: Zeugenaufruf nach Raubtaten im Kieler Osten

Kiel (ots)

Sowohl am Sonntag, den 26.07.2026, als auch am Montag, den 27.07.2026, kam es im Kieler Osten zu drei Raubtaten, wobei die unbekannten Täter alle drei Geschädigten verletzten. Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr seien zwei unbekannte Männer dem Geschädigten im Bereich der Straßen Poppenrade und Hollwisch in Kiel entgegen getreten. Dabei sollen sie dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und im weiteren Verlauf mit einem länglichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben, sodass der Geschädigte eine Kopfplatzwunde erlitten habe. Im Anschluss sollen sie dem Geschädigten das Portemonnaie entwendet haben und in unbekannte Richtung geflohen sein.

Am Montag gegen 06:35 Uhr habe ein Mann mit seinem Fahrrad die Unterführung am Wiener Kreisel befahren. Dort hätten zwei Jugendliche am Wegesrand gestanden. Einer von ihnen habe unvermittelt gegen das Fahrrad des Mannes getreten und kurz danach ein Messer gezogen. Die zweite Person habe eine Art Eisenstange hervorgeholt. Die beiden Männer hätten ihn dann aufgefordert, Geld herauszugeben. Da der Geschädigte kein Geld herausgegeben habe, hätten die Täter ihm mehrfach mit der Eisenstange auf dem Kopf befindlichen Fahrradhelm geschlagen. Der Geschädigte habe versucht, vor den Unbekannten zu wegzufahren. Dabei sollen ihm die Täter jedoch mehrfach getreten und mit der Eisenstange auf den Rücken geschlagen haben, bevor ihm die Flucht gelungen sei. Durch die Einwirkungen der Täter verletzte sich der Geschädigte leicht.

Ebenfalls am Montag gegen 08:10 Uhr sei ein Senior im Bereich der Troppauer Straße unvermittelt von zwei unbekannten Männern zu Boden geschubst und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Als der Geschädigte dem nicht nachgekommen sei, habe einer der Täter die Taschen des Mannes nach Bargeld durchsucht. Nachdem er kein Bargeld gefunden habe, seien beide Täter in unbekannte Richtung geflohen.

Die Geschädigten beschrieben unabhängig voneinander gegenüber den eingesetzten Polizeikräften beide Täter als männlich mit einer schlanken Statur im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Eine Person sei afrikanischer Phänotyp und etwa 165-175cm groß. Er habe dunkle, kurze Haare und habe dunkle Kleidung getragen. Die zweite Person sei europäischer Phänotyp und etwa 175-185cm groß, habe kurze dunkle Haare und eine dunkle Jacke sowie helle Sneaker getragen.

Die Kolleginnen und Kollegen des K13 der BKI Kiel nahmen die Ermittlungen auf und suchen Zeuginnen und Zeugen. Ein Zusammenhang der Taten können die Ermittlerinnen und Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Kiel unter 0431/160-3333 zu melden.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

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