Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260728.1: Kiel/ Kreis Plön: Polizei Inside Beach Tour 2026 am Schönberger Strand

Kiel/ Kreis Plön (ots)

Unter dem Motto "Arbeiten, wo andere Urlaub machen" macht die Polizei Inside Beach-Tour 2026 zum "Tag der Retter" am 02.08.2026 Halt am Schönberger Strand. Mit diesem Format informiert die Landespolizei in diesem Jahr an insgesamt fünf verschiedenen Stränden im Land über den Polizeiberuf und über das kommende Einstellungsverfahren.

Von 11:00 bis 17:00 Uhr können sich Interessierte informieren. Die Beach Area sorgt dabei für eine entspannte Atmosphäre am Strand. Für individuelle Gespräche mit den Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern stehen Liegestühle und kühles Slush-Ice bereit. Zudem können Interessierte beim Wikinger Schach, Spike Ball oder auch Boccia ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und Fragen stellen.

Ein besonderes Highlight an diesem Tag sind zwei Mantrailer-Hunde mit ihren Diensthundeführern. Auch sie stehen für Fragen rund um diesen speziellen Aufgabenbereich zur Verfügung.

Sollte das Interesse geweckt worden sein, ist eine Bewerbung für eine Ausbildung oder das duale Studium zum 02.08.2027 über das Bewerbungsportal auf der Homepage der Landespolizei möglich.

Rückfragen bitte an:

Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei SH - Nachwuchswerbung

Hubertushöhe, 23701 Eutin, 04521-81 555 55, karriere@polizei.landsh.de

Instagram: polizei.sh.karriere

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

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