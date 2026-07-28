Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260728.2 Lütjenburg: Zeugenaufruf nach mehreren Bränden in Lütjenburg

Lütjenburg (ots)

In der vergangenen Woche kam es zu Bränden von drei Fahrzeugen in Lütjenburg. Die Plöner Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Dienstag, den 21.07.2026, gegen 03:00 Uhr morgens bemerkte ein Zeuge im Schlesienweg in Lütjenburg ein in Brand stehendes Fahrzeug und alarmierte die Rettungskräfte. Zuvor habe er einen Knall wahrnehmen können.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr nahmen Zeugen im Bereich der Straßen Gieschenhagen und Gildeplatz ebenfalls Knallgeräusche wahr. Wenig später stellten sie Feuerschein fest. Es brannten zwei Fahrzeuge, die in den Straßen Gieschenhagen und Gildeplatz parkten. Zusätzlich brannte in der Straße Gieschenhagen neben dem Fahrzeug ein Müllcontainer und Teile einer Hecke. Eine weitere Anwohnerin der Straße Gieschenhagen meldete sich im Verlauf des Sonntages bei der Polizei, da sie festgestellt habe, dass der Müll in ihrer Mülltonne verkohlt sei. Auch sie habe in der Nacht einen Knall gehört.

Bereits im Juni kam es zu einem Brand in Lütjenburg. Am brannte 21.06.2026 eine Hecke sowie Gartenabfälle in der Karolinenstraße angrenzend zur Straße Gieschenhagen.

In allen Fällen kamen keine Personen zu schaden.

Die Kolleginnen und Kollegen der Plöner Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf und suchen Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Kiel unter 0431/160-3333 entgegen.

Sollten Personen zukünftig verdächtige Beobachtungen im Bereich Lütjenburg machen, werden diese gebeten, dies unverzüglich bei der Polizei zu melden.

Alina Kelbing, Polizeidirektion Kiel

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