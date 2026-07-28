Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260728.3 Lütjenburg: Unbekannte beschädigen Verkehrsüberwachungsanhänger

Lütjenburg (ots)

Unbekannte Täter versuchten am gestrigen Abend einen Blitzeranhänger in der Nähe von Hohenfelde, in Brand zu setzen. Die Polizeistation Lütjenburg nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gestern gegen 23:00 Uhr legten unbekannte Täter neben einem so genannten Blitzeranhänger auf der Landstraße L 165 in Höhe der Kapellenstraße Feuer. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenfelde löschten das Feuer.

Die außen angebrachte Folierung des Anhängers wurde durch den Brand beschädigt. Ob ein weiterer Schaden entstanden ist, ermittelt die zuständige Betreiberfirma.

Aufzeichnungen der Geschwindigkeitsverstöße sind nicht zu Schaden gekommen, da diese unmittelbar online verarbeitet und weitergeleitet werden.

Die Polizeistation Lütjenburg ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04381 - 906331 entgegen.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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