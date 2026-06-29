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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter bricht in Einkaufsladen ein - Zeugen gesucht

Moers (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte in der Nacht zum Montag (29.06.) gegen 01:20 Uhr nach einer Alarmauslösung eine aufgebrochene Tür an einem Einkaufsladen an der Römerstraße fest.

Bei seiner Nachschau konnte er eine unbekannte Person, bekleidet mit einer langen, roten Jacke und einem Rucksack flüchten sehen, die sich zu Fuß in Richtung einer Apotheke entfernte.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten die tatverdächtige Person nicht mehr antreffen.

Der Unbekannte entwendete aus dem Geschäft eine schwarze Kassette einer Kasse.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zur tatverdächtigen Person geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260629-0250

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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