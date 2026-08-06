Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260806.3 Preetz: Ermittlungsstand zum Auffinden eines toten Kleinkindes - Folgemeldung zu 260805.1, 260806.1 und 260806.2

Preetz (ots)

Seit gestern Mittag wird ein dreijähriges Kind aus Preetz vermisst. Das autistische Mädchen war gestern Mittag durch die Eltern als vermisst gemeldet worden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen haben direkt nach Bekanntwerden des Verschwindens stattgefunden. Eingesetzt waren neben etlichen Kräften der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin Diensthunde und Drohnen sowie Feuerwehrkräfte.

Heute gegen 9:30 Uhr fanden Einsatzkräfte in Preetz ein Kleinkind in der Wakendorfer Straße auf einem Privatgrundstück leblos auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um das seit gestern vermisste dreijährige Mädchen. Eine Obduktion ist zeitnah angesetzt, ein Ergebnis wird im Laufe des morgigen Tages erwartet. Durch die Obduktion soll die Identität des Leichnams und auch die mögliche Todesursache ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Plön hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeidirektion Kiel ist in Gedanken bei den Angehörigen und bedankt sich bei allen eingesetzten Polizei- und Rettungskräften für die professionelle Einsatzbewältigung. Wir danken allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die bei der Suche unterstützt haben.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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