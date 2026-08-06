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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260806.2 Preetz: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstes Kleinkind tot aufgefunden - Folgemeldung zu 260805.1 und 260806.1

Preetz (ots)

Gegen 9:30 Uhr fanden Einsatzkräfte in Preetz ein Kleinkind leblos auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um das seit gestern vermisste dreijährige Mädchen.

Wir haben die Öffentlichkeitsfahndung gelöscht und bedanken uns bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und bitten darum, insbesondere das Bild der Vermissten nicht weiter zu Verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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