Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Mähdrescherbrand bei Erntearbeiten - Umsichtiges Handeln verhindert Flächenbrand

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Ahlhorn (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr um 18:16 Uhr mit dem Alarmstichwort "F2 - Brennt Mähdrescher" in den Zeppelinring alarmiert.

Während Erntearbeiten auf einem Feld war es aufgrund einer Verstopfung im Bereich des Schneidwerks zu einem Brand an einem Mähdrescher gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung am Fahrzeug festzustellen.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und auf den Bereich des Schneidwerks begrenzt werden. Dadurch gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Mähdrescher zu verhindern.

Besonders hervorzuheben ist das besonnene Verhalten des Fahrers. Nachdem er den Brand bemerkt hatte, kuppelte er das Schneidwerk umgehend ab und fuhr den Mähdrescher von dem Feld auf einen Schotterweg. Durch dieses schnelle und umsichtige Handeln konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf das trockene Stoppelfeld ausbreitete und ein größerer Flächenbrand entstand.

Nach rund 30 Minuten waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle kontrolliert und an den Eigentümer übergeben. Die Feuerwehr Ahlhorn war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Auch die Polizei und ein Rettungswagen waren im Einsatz.

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