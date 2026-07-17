Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brennende Schaumstoffmatratze im Obergeschoss - Feuerwehr verhindert größere Brandausbreitung

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Huntlosen (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Huntlosen wurde am heutigen Nachmittag um 14:17 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in den Kreienweg alarmiert. In einem Einfamilienhaus war aus bislang ungeklärter Ursache eine Schaumstoffmatratze im Obergeschoss in Brand geraten.

Ein Bewohnender hatte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versucht, die Flammen selbst zu löschen. Diese Löschversuche blieben jedoch erfolglos. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Huntlosen gingen umgehend gegen den Brand vor. Ein Trupp unter Atemschutz brachte die brennende Matratze aus dem ersten Obergeschoss ins Freie, wo sie mit einem C-Strahlrohr vollständig abgelöscht wurde.

Die Person, die zuvor die eigenen Löschversuche unternommen hatte, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Da sich die Lage nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle bringen ließ, konnten die ebenfalls alarmierten Kräfte der Ortsfeuerwehr Sandhatten sowie der Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehr aus Ahlhorn ihre Anfahrt abbrechen.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Druckbelüfter vom Brandrauch befreit. Nach abschließender Kontrolle konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Huntlosen war mit zwei Löschfahrzeugen und rund 18 Einsatzkräften im Einsatz. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

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