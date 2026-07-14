Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Pkw
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Montag (13.07.2026) kam es zu einem Diebstahl aus einem Auto in der Bgm.-Wegele-Straße.
In der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem geparkten BMW.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost entgegen.
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