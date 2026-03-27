Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten/Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen)

Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Über 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mini verursacht und in der Folge das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Spurenlage zufolge dürfte der Unbekannte den Mini beim Ein- oder Ausparken gestreift haben. Der Wagen war am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr am Broner Platz in Weingarten abgestellt und am Mittwoch zwischen 10 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Äußeren Mühlweg in Pfullendorf. Der Besitzer des Mini entdeckte die Beschädigung am Mittwoch und erstattete Anzeige wegen Fahrerflucht. Personen, die den Unfall an einer der beiden Örtlichkeiten beobachtet haben oder die Hinweise zu dessen Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07552/2016-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Pfullendorf melden.

Bad Waldsee / Enzisreute

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der Fahrer eines Opel, der von Beamten des Polizeireviers Weingarten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Ortsdurchfahrt Enzisreute zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Der 48-Jährige zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln und roch zudem nach Alkohol. Während ein Alkoholtest lediglich eine Alkoholisierung unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes anzeigte, schlug ein Drogenschnelltest sowohl auf Amphetamin als auch Cannabis an. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle zu.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der L 320 an der Einmündung Niederwangen. Eine 56 Jahre alte Toyota-Fahrerin wollte aus Richtung Niederwangen die Landesstraße in Richtung Unteres Feld kreuzen und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Hatzenweiler nahenden Mercedes-Fahrers. Sowohl die 56 Jahre alte Unfallverursacherin als auch der 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer zogen sich bei der Kollision der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch im Allgäu

Sicherheitsgurt nicht angelegt - Fahrer alkoholisiert

Wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Donnerstagvormittag einen 42-jährigen Autofahrer kontrolliert, den nun weitere Konsequenzen erwarten. Im Zuge der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann deutlich alkoholisiert war und führten mit ihm einen Alkoholvortest durch. Dieser zeigte über 1,1 Promille an. Der 42-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe und bei den Polizisten seinen Führerschein abgeben. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich ermittelt.

Bad Wurzach

Von Fahrbahn abgekommen

Bei Glätte ist am Donnerstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr die Fahrerin eines Ford Transit auf der Kreisstraße zwischen Molpertshaus und Eintürnen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die 34-jährige Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

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