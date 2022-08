Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitagnacht und Samstagmorgen die Fensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Burgstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Da es in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen in der Region gekommen ist, wird ein Zusammenhang der Taten geprüft. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise auf den Täter.

Stetten am kalten Markt

Unerlaubt Metallschrott entsorgt

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr im Bereich Nusplingen, etwa einen Kilometer außerhalb der Ortschaft in der Verlängerung zur Straße Birkäcker, bei einem Hochsitz eine größere Menge Metallschrott unerlaubt entsorgt. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Umweltsünder geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 beim Polizeiposten in Stetten am kalten Markt zu melden.

Gammertingen

Unfall aufgrund Ölspur - Polizei sucht Zeugen

Ein Kraftradfahrer ist aufgrund einer Ölspur am Sonntag gegen 12 Uhr in einem Kreisverkehr in der Sigmaringer Straße gestürzt. Bei der Einfahrt des Bikers in den Kreisverkehr kam das Kraftrad aufgrund der Ölspur ins Rutschen und stürzte in der Folge. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst an der Örtlichkeit ärztlich versorgt. Der Sachschaden an dem Kraftrad beläuft sich auf einen zweistelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehr kümmerte sich im Anschluss um die Beseitigung der Ölspur, die sich von der Sigmaringer Straße bis in die Europastraße zog. Dessen Verursacher ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zu diesem.

Sigmaringen

Parkplatzrempler - Zeugen gesucht

Zwischen vergangenem Montagnachmittag und Samstagmittag wurde ein abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Täter auf einem Parkplatz in der Hohenzollernstraße beschädigt. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken durch den unbekannten Verursacher gestreift. Das Ergebnis waren mehrere Kratzer sowie einen abgefahrenen Spiegel am Renault Clio. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Pfullendorf

Erneute Trunkenheitsfahrt endet in Polizeikontrolle

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis hat sich nun eine 28-jährige Pkw-Lenkerin zu verantworten, die am Sonntagmorgen auf dem Bannholzer Weg von einem Polizeibeamten gestoppt wurde. Nachdem die Fahrzeugführerin in der Samstagnacht einen Verkehrsunfall mit 3 Promille verursacht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5285569), hatte sie daraus wohl nicht gelernt. Trotz vorherig erfolgter Belehrung durch die Polizei darüber, dass sie kein Auto mehr fahren dürfe, stieg die 28-Jährige an ihrer Wohnanschrift erneut in ihren Pkw und fuhr los. Der aufmerksame Polizeibeamte, der die Frau davor belehrt hatte, erkannte sowohl das Fahrzeug als auch die junge Frau auf der Straße wieder und stoppte den Wagen erneut. Ein Alkoholtest ergab bei der Dame einen immer noch erheblichen Alkoholwert von mehr als einem Promille. Nun kommt ein weiteres Strafverfahren auf sie zu.

Pfullendorf

Zerstochene Reifen - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Sonntag in der Straße "Vogelsang" einen abgestellten Pkw. Der Unbekannte zerstach vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die beiden Reifen auf der rechten Fahrzeugseite. Die Reifen auf der linken Seite wurden bereits am Samstag, den 23.07 ebenfalls durch einen unbekannten Täter, zerstochen. Mutmaßlich stehen die beiden Taten in Zusammenhang. Der jeweilige Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zu den Sachbeschädigungen wurden polizeiliche Ermittlungen vom Polizeirevier Bad Saulgau aufgenommen. Um sachdienliche Hinweise wird unter Tel. 07581/482-0 gebeten.

Sigmaringen

Unfall zwischen Mofa und Fahrrad

Zu einer Kollision zwischen einem Mofa-Lenker und einem Fahrradfahrer kam es am Sonntagmorgen auf der Badstraße zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf. Der 34-jährige Mofa-Lenker befuhr verbotenerweise die Verbindungsstraße in Richtung Sigmaringendorf, als er bei den ehemaligen Bahngleisen, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer scharfen Rechtskurve mit dem entgegenkommenden 65-jährigen Radfahrer kollidierte. In der Folge wurden beide Beteiligten von der Fahrbahn geschleudert und kamen an einem Abhang zum Liegen. Der 34-jährige Mofa-Fahrer sowie der 65-jährige Radfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Mofa und dem Fahrrad wird insgesamt auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell