Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt

Gegen einen 52-Jährigen ermittelt die Polizei, nachdem dieser am Samstag kurz nach 18 Uhr in der Henri-Dunant-Straße einen geparkten BMW angefahren haben und geflüchtet sein soll. Die Besitzerin des Pkws beobachtete den Vorgang von ihrem Balkon und verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten den Fahrer, der einen Schaden von rund 1.000 Euro an dem BMW hinterlassen hatte. Da dieser etwa eine Stunde nach der Tat bei einer privaten Feier mit über zwei Promille Atemalkoholgehalt angetroffen wurde, veranlassten die Polizisten bei ihm zwei Blutabnahmen. Auf den 52-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu.

Ravensburg

Mann nach Sturz von Pferd schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 59 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 9 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war augenscheinlich während eines Ausritts mit einem Pferd in der Nähe von Vorderweißenried gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Eine Passantin fand den bewusstlosen Mann und verständigte den Notruf. Das Pferd war unverletzt und wurde nach dem Auffinden wieder zu seinem Stall gebracht.

Ravensburg

Unfall in Schlierer Straße

Verletzungen hat ein Rollerfahrer erlitten, der am Sonntag gegen 16 Uhr in der Schlierer Straße gestürzt ist. Der 64 Jahre alte Lenker des Motorrollers war in Richtung Albershofen unterwegs, als ihm ein Autofahrer an der Einmündung Hohlbeinstraße die Vorfahrt nahm. Der 53-jährige Toyota-Lenker bog nach links in die Schlierer Straße ab und übersah den Rollerfahrer. Durch die Kollision stürzte der 64-Jährige und verletzte sich leicht. An seinem Roller und dem Toyota entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Der Roller musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Einbruch in Wohnhaus

In ein Haus in der Schützenstraße ist ein Einbrecher zwischen Mittwoch und Sonntag eingestiegen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch ein Kellerfenster und beschädigte eine hölzerne Wandverkleidung. Im Inneren durchwühlte er in einer Wohnung mehrere Schränke und Schubladen. Abgesehen von einer Parfumflasche scheint der Täter keine weitere Beute gemacht zu haben. Die Polizei ermittelt, Hinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wolpertswende

Einbrecher steigt ein

Über ein Fenster hat sich ein Einbrecher am vergangen Wochenende Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Moosehrener Weg verschafft. Der Täter klettere über den Grundstückszaun und öffnete das Fenster mit Gewalt. Aus dem Inneren entwendete der Unbekannte einen Tresor, in dem sich Sparbücher und eine Münzsammlung befanden. Den Tresor öffnete er in einem nahen Waldgebiet und nahm die Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrages an sich. Der zurückgelassene Tresor wurde am Sonntag von einem Spaziergänger gefunden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Bad Waldsee

Auseinandersetzung vor Gaststätte

Wegen einer Auseinandersetzung in der Ravensburger Straße am Montag kurz vor 1 Uhr ermittelt die Polizei. Vor einer Gaststätte soll es zu einem Schlagabtausch zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein. Mindestens ein 27-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hinweise im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung erbittet die Polizei unter Tel. 0751/803-6666.

Bad Waldsee

Nachtrag zu Unfallmeldung auf Landesstraße

Im Rahmen ihrer polizeilichen Ermittlungen nach dem flüchtigen Autofahrer, der am Sonntag einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5285972), bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrer oder dessen Auto machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bodnegg

Motorradfahrer verstorben

Nach einem Motorradunfall am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der B 32 bei Rotheidlen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5285974) ist der verunfallte Motorradfahrer zwischenzeitlich im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Ebenweiler

Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver sucht der Polizeiposten Altshausen noch Zeugen. Der 83-jährige Lenker eines braunen VW Touran soll am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L 288 auf Höhe des Industriegebiets Buchäcker in Fahrtrichtung Ebenweiler mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt haben. Eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin musste dabei auf das Bankett ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Überholenden und sucht insbesondere die Lenker der überholten Fahrzeuge, darunter ein Pkw und ein Lkw mit Anhänger, sowie Personen, die im Gegenverkehr durch den Überholvorgang gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/92170 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch-Friesenhofen

Tote Tiere aufgefunden

Zwei tote Tiere wurden von einem Zeugen am Sonntag in einer unwegsamen Böschung entlang des Riedwegs zwischen Friesenhofen und der Abzweigung zum Emerlander Weiher gefunden. Bei einem der Tiere handelt es sich um ein junges Kälbchen, das andere konnte aufgrund der unzugänglichen Örtlichkeit bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Wer die Tiere dort entsorgt hat, ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/84880 erbeten.

