Berg/ Weingarten

Flächenbrände

Die andauernde Hitze und Trockenheit hat am Sonntag für zwei Flächenbrände gesorgt. Während sich im Bereich Kasernen ein Kornfeld entzündete, geriet nahe dem Ermlandhof eine Wiesenfläche in Brand. Die Feuer konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass bei beiden Bränden lediglich geringer Schaden auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern entstand. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

Weingarten

Spiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Zwischen 1 und 9 Uhr am Sonntag wurde an einem in der Siemensstraße geparkten Auto ein Seitenspiegel angefahren. Der Schaden, den der verantwortliche Fahrzeuglenker dadurch verursachte, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Hinweise werden beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Aulendorf

Diebstahl vereitelt - Zeugen gesucht

Einen Diebstahl verhindert hat die Alarmanlage eines Autos am frühen Montagmorgen in Tannhausen- Haslach. Der 59-jährige Besitzer des Mercedes wurde von dem Alarm kurz nach 3.30 Uhr geweckt und entdeckte bei einer Nachschau einen Wagenheber sowie mehrere zum Aufbocken vorbereitete Steine neben seinem Auto. Die Täter flüchteten augenscheinlich nach der Alarmauslösung ohne Beute. Mutmaßlich hatten sie es auf die Felgen des Wagens abgesehen. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die Hinweise zu Tat geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Wurzach

Radler schwer verunfallt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, als er am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Bereich Stelzenmühle gestürzt ist. Er fiel wegen eines Fahrfehlers vom Rad und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Einen Helm trug der 84-Jährige nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn aufgrund der Kopfverletzung in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde.

Aitrach

Nach Unfall geflüchtet - Polizei ermittelt gegen Heranwachsenden

Im Verdacht, am Sonntag gegen 14 Uhr auf der L 260 von Aitrach in Richtung A 96 einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, steht aktuell ein 20-Jähriger. Von Zeugen wurde beobachtet, wie ein BMW-Lenker auf der Strecke mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und in der Folge von der Straße abkam und in die Leitplanke fuhr. Der Fahrer flüchtete und ließ sein verunfalltes Auto in der Nähe stehen. Kurze Zeit später kehrte der 20-Jährige, zusammen mit zwei Begleitern, zum verunfallten Wagen zurück, an dem bereits die Polizei wartete. Wegen des Verdachts, dass der unter Alkohol stehende 20-Jährige den Unfall verursacht hat, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Da er zudem nicht im Besitz eines Führerscheins ist, muss er mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Durch die Kollision entstand am BMW nach ersten Schätzungen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, während sich dieser an der Leitplanke auf mehrere hundert Euro beläuft.

Wangen

Polizei ermittelt nach Diebstählen in Zeltlager

Nach mehreren Diebstählen, die sich wohl bereits am Samstag, 09.07. in einem Zeltlager im Allgäustadion in der Liebigstraße ereignet haben, ermittelt nun die Polizei. Zwischen 22 und 23 Uhr durwühlten nach bisherigen Erkenntnissen unbekannte Diebe dutzende Zelte, die anlässlich eines ausgetragenen Handballjugendturniers aufgestellt waren. Dabei hatten sie es wohl vor allem auf elektronische Geräte und Bargeld abgesehen - neben Geld, das ihnen in die Finger kam, nahmen die Täter mehrere Powerbanks, hochwertige Kopfhörer und ein Handy mit. Dabei sind die Diebe wohl auch gesehen worden. Ein Bestohlener berichtet von zwei fremden Personen, die er in seinem Zelt überrascht hat. Beide sollen etwa 16 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Während einer helle Haut und kurze mittelbraune Haare hatte, war sein Komplize wohl dunkelhäutig, trug Zöpfe oder Dreadlocks und sprach akzentfreies Deutsch. Das Polizeirevier Wangen bittet um Hinweise zu der Diebstahlsserie unter Tel. 07522/984-0.

Wangen

Graffiti an Kirche und Garagen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am vergangenen Wochenende eine Kirche sowie eine Garage von Schmierfinken mit Graffiti bemalt wurden, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Unbekannter besprühte zwischen Samstag- und Sonntagmorgen mehrere Mauern und Wände der St.-Martin-Kirche mit blauer Farbe mit teils sexuellen Schmierereien. In der Wermeisterstraße wurde zwischen Freitag- und Samstagabend eine Garage mit silberner Farbe verunstaltet. Der durch die Graffitis entstandene Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Ob die Taten zusammenhängen, prüft das Polizeirevier Wangen. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Bodnegg

Motorradfahrer stürzt tief

Eine Böschung hinabgestürzt ist ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 15.30 Uhr. Der 48 Jahre alte Biker war auf der Landesstraße zwischen Bruderhof und Bodnegg unterwegs, als er in einer Kurve erst aufs Bankett kam und anschließend die etwa 4 Meter tiefe Böschung hinabfuhr. Er verletzte sich dabei leicht, sodass er ein einer Klinik behandelt werden musste. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Argenbühl

Autofahrer prallte gegen abbiegenden Pkw

Hoher Sachschaden ist am Sonntag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 12 entstanden, als ein 33 Jahre alter Pkw-Lenker mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen ist. Der Opelfahrer war in einer Kolonne von Eglofstal nach Isny unterwegs, als er ausscherte um den langsamer werdenden Verkehr vor ihm zu überholen. Dabei prallte er mit dem Citroen einer 64-Jährigen zusammen, die von der B 12 links nach Moorbad abbog. Durch die Kollision entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden, der am Opel auf etwa 3.000 und am Citroen auf rund 8.000 Euro geschätzt wird. Die Beteiligten blieben unverletzt.

