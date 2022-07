Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagabend zwischen 22 Uhr und Mitternacht an einem in der Löwentaler Straße geparkten BMW angerichtet. Weil der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, anstatt sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Brennender Grill In Flammen aufgegangen ist am Samstagabend gegen 20.15 Uhr ein Grill in der Eberhardstraße. Der verantwortliche Grillmeister konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig bändigen, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Rücksprache wieder abrücken konnten. Warum es zum Brand kam und ob Sachschaden entstand, ist aktuell nicht bekannt.

Meckenbeuren

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall Fünf verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in der Ortsdurchfahrt Liebenau ereignet hat. Ein 43-jähriger Mazda-Fahrer war auf der B 467 aus Richtung Ravensburg kommend unterwegs, wollte kurz nach Ortseingang nach links in die Berger Halde abbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Eine 30 Jahre alte Hyundai-Lenkerin erkannte zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr wuchtig auf den Seat eines 35-Jährigen auf, der wiederum auf den Mazda aufgeschoben wurde. Durch den Zusammenstoß erlitten die Unfallverursacherin, deren 23-jährige Beifahrerin und das sieben Jahre alte Kind im Fond, sowie die beiden anderen Autofahrer eher leichte Verletzungen und mussten von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Sowohl der Hyundai als auch der Seat mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und Rettungskräften samt Notarzt auch die freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße bis etwa 2.15 Uhr voll gesperrt werden. Weil die 30 Jahre alten Unfallverursacherin im Verdacht steht, alkoholisiert gewesen zu sein, musste sie in der Klinik eine Blutprobe abgeben und hat nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen.

Meckenbeuren

Unbekannte entfernen Schachtdeckel aus Straße - Zeugen gesucht Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem Unbekannte am Sonntagmorgen einen Schachtdeckel in der Eckenerstraße entfernt haben. Personen, die durch das Loch in der Straße gefährdet wurden oder sachdienliche dazu Hinweise dazu geben können, wer für die Gefahr verantwortlich ist, werden gebeten, sich unter 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Loch in der Straße wurde von einer Anwohnerin provisorisch mit einem Brett gesichert. Gegen Abend war der zwischendurch verschwundene Schachtdeckel von Unbekannten wieder eingesetzt worden.

Kressbronn

Wohnwagen bei Unfall zerstört - B 31 über Stunden gesperrt Ein Verkehrsunfall war die Ursache für eine stundelange Sperrung der Bundesstraße 31 am Sonntagnachmittag zwischen Kressbronn und der Landesgrenze zu Bayern. Der 18 Jahre alter Lenker eines VW Multivan war gegen 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Lindau unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit dem Skoda einer 30-Jährigen und im Anschluss mit dem angehängten Wohnanhänger. Während am Pkw lediglich 1.000 Euro Sachschaden entstand, wurde der Wohnwagen bei der Kollision vollkommen zerstört. Mindestens zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Trümmerteile eher leicht beschädigt. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 20.000 Euro Sachschaden, am Wohnwagen-Gespann wird dieser auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der 18-Jährige sog sich beim Unfall Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Kräften der Polizei und des Rettungsdienstes samt Hubschrauber auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße bis etwa 18.30 Uhr zum Teil voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Überlingen

Ausweichmanöver endet auf Steinmauer Weil er seinen eigenen Angaben zufolge einer Katze ausweichen musste, ist ein 19-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in der Straße "Zum Degenhardt" verunfallt. Der junge Mann bremste in einer Linkskurve ab und verlor aufgrund des Ausweichmanövers die Kontrolle über seinen Opel. In der Folge überfuhr er einen Bauzaun und kam auf einer Steinmauer zum Stehen. An seinem Wagen, der nach dem Unfall abgeschleppt werden musste, entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Der 19-Jährige und dessen Beifahrer blieben unverletzt.

Überlingen

Schachtdeckel ausgehoben - Polizei bittet um Hinweise Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag von dem Gelände des "La Piazza" bis hin zum Industriegebiet zum Degenhardt zahlreiche Schachtdeckel aus der Fahrbahn ausgehoben und dadurch einen Unfall verursacht. Ein Autofahrer erkannte die Gefahr am Sonntagmorgen zu spät und überfuhr eines der auf die Straße gelegten Hindernisse, wobei an seinem Wagen mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bitten Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können oder Verkehrsteilnehmer, die durch die ausgehobenen Schachtdeckel gefährdet wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

