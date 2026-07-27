Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall beim Überholen: Roller Fahrer schwerverletzt

Pforzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Wurmberger Straße hat am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr zu einem Sachschaden geführt. Ferner wurde eine Person schwer verletzt.

Ein 54-jähriger VW Fahrer übersah beim Überholen den ebenfalls überholenden 62-jährigen Roller Fahrer. Durch die Kollision kam der Rollerfahrer zu Fall und zog sich hierbei Schürfwunden und Rippenbrüche zu.

Im Krankenhaus konnte beim Rollerfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Des Weiteren konnten am Roller diverse bauliche Veränderungen festgestellt werden, weshalb dieser durch die Beamten sichergestellt wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der entstandene Sachschaden am PKW beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Der Schaden am Roller wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Kai Bäuerle, Pressestelle

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