Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Trunkenheitsfahrt: 64-Jähriger muss Führerschein abgeben

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend haben Polizeibeamte in Wildberg einen 64 Jahre alten Pkw-Fahrer mit rund 2,4 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Nach derzeitigem Sachstand war der Mann, gegen 20:55 Uhr, als Fahrer eines Ford auf der Straße Galgenberg unterwegs gewesen, als er von Polizeibeamten des Polizeireviers Nagold kontrolliert wurde. Zuvor sei er bereits unsicher gefahren und habe einen Bordstein gestreift. Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug bemerkten die Beamten Ausfallerscheinungen beim Fahrer. Weiterhin nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest vor Ort bestätigte den Verdacht.

Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Bis auf weiteres ist es ihm untersagt, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu führen und er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Kai Bäuerle, Pressestelle

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