Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dietersweiler - Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss - Spuren führten zum Verursacher

Dietersweiler (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Strecke zwischen Dietersweiler und Glatten zu einer Verkehrsunfallflucht mit beträchtlichem Schaden gekommen. Dank der deutlichen Unfallspur hat die Polizei den Verursacher jedoch rasch ausfindig machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige Verursacher mit seinem Pkw die Freudenstädter in Richtung Glatten. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf einem Grundstück geparkten Autos. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Da sein Pkw hierbei im Frontbereich jedoch massiv beschädigt wurde und ein Reifen bis auf die Felge abgerissen war, hinterließ das Fahrzeug des 28-Jährigen eine leicht verfolgbare Spur aus Fahrzeugteilen, Reifenabrieb, Betriebsstoffen sowie Kratzspuren auf der Fahrbahn. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Pkw schließlich auf einem unweit liegenden Waldparkplatz festgestellt werden. Neben dem Unfallfahrzeug stand ein weiteres Fahrzeug, in welchem der geflüchtete Verursacher schließlich neben seiner Lebensgefährtin auf dem Beifahrersitz sitzend angetroffen wurde.

Gegenüber den Beamten räumte er schließlich ein, dass er den Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest bestätigte dies letztendlich. Dieser ergab einen Wert in Höhe von knapp 1,8 Promille. Ein durchgeführter Urintest reagierte zudem positiv auf Kokain. Der 28-Jährige musste die Beamten schließlich in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Patrick Bogner, Pressestelle

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