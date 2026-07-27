Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Jagdhund greift Katze in Wohnhaus an - Hundehalter flüchtig - Polizei sucht Zeugen!

Königsbach-Stein (ots)

Zu einem Vorfall mit einem freilaufenden Jagdhund ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand drang ein nicht angeleinter Hund über eine offene Terrassentür in ein Wohnhaus in der Remchinger Straße ein und griff dort eine Katze an. Das Tier erlag seinen Verletzungen.

Kurz nach dem Vorfall erschien ein Mann, der augenscheinlich als Hundehalter in Betracht kommt. Nach einem kurzen Wortwechsel nahm er den Hund an sich und entfernte sich umgehend von der Örtlichkeit. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

- 30-40 Jahre alt - 170-175 cm groß - normale Statur - kurze braune Haare - Drei-Tage-Bart

Bei dem Hund dürfte es sich um einen Münsterländer gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können, oder diesen kennen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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