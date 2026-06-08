Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Verkehrsunfall mit Quad

Alpirsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag ist die Mitfahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungshubschreuber in eine Klinik geflogen worden.

Gegen 13:20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Quad-Fahrer von Reutin in Richtung Alpirsbach. Nach einer Linkskurve kam der Mann aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa acht Meter eine Böschung hinunter. Hierbei fielen der Fahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin vom Quad. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Quad-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

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