Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Körperverletzung in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eine 44-jährige Frau ist am Dienstagmittag in der Pforzheimer Innenstadt Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Sie erlitt hierbei nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Frau gegen 12:30 Uhr zu Fuß auf der Zerrennerstraße unterwegs und wollte eine Postfiliale aufsuchen. Zwischen dem Eingangsbereich der Filiale und dem dort befindlichen Kino näherten sich ihr bislang unbekannte Personen von hinten. Die 44-Jährige wurde zu Boden gebracht und anschließend von den Angreifern attackiert.

Im Zusammenhang mit der Tätergruppierung liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach soll es sich bei einer Beteiligten um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau handeln. Sie wird als etwa 1,65 Meter groß beschrieben und soll schulterlange blonde Haare getragen haben. Bekleidet war sie mit einer weißen knielangen Hose sowie einem weißen Oberteil.

Da zum Tatzeitpunkt reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr herrschte, bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Tätergruppierung geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 1863211 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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