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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Mühlacker (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ist am Mittwoch in Mühlacker mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 44-jährige Fahrer eines Golfs gegen 19:30 Uhr in einen Hinterhof in der Finkenwiesenstraße ein. Ein Zeuge, der sich dort aufhielt, beobachtete, wie der Mann mit aufheulendem Motor und hoher Drehzahl in den Hof fuhr und anschließend ungebremst mit einem geparkten Pkw kollidierte.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Unfall auf und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein ein.

Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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