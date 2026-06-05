Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in Museum ein und entwenden Antiquitäten

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind von Mittwochabend auf Donnerstagmittag in ein Museum in der Bleichstraße eingedrungen und haben dort mehrere Antiquitäten entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die unbekannten Diebe unbefugt Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster gewaltsam einschlugen und so in das Innere gelangten.

Im Gebäude wurden mehrere Ausstellungsvitrinen gewaltsam geöffnet beziehungsweise zerstört. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Antiquitäten und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen und kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Museums wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Rufnummer 07231 4238000 des Polizeireviers-Süd melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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