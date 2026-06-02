Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calmbach - Einbrecher nutzen offenstehende Terassentür aus: Schmuck entwendet - Zeugen gesucht!

Bad Wildbad (ots)

In ein Einfamilienhaus in Calmbach eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Montagnachmittag.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr eine offenstehende Terassentür aus, um in das Innere des Wohnhauses zu gelangen. Das betroffene Gebäude befindet sich in der Meisternstraße.

Im Gebäude begaben sich die Unbekannten mutmaßlich zielgerichtet in die Wohnräume, durchsuchten dort Möbel und entwendeten Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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