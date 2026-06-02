Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kupferkabel von Baustelle an der A8 entwendet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle an der Autobahn 8 bei Pforzheim mehrere Kupferkabel sowie weiteres Baustellenmaterial entwendet und hierbei einen erheblichen Schaden verursacht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, im Bereich der Baustelle an der A8 Zugang zu mehreren gelagerten Kabeln und entwendeten insgesamt rund 202 Meter Kupferkabel. Hierunter befanden sich auch Zuleitungen zu Stromverteilern.

Zudem brachen die Täter einen verschlossenen Baucontainer auf, aus welchem sich zwei der insgesamt vier entwendeten Kabelrollen befanden. Darüber hinaus bestiegen die Unbekannten einen Baukran und trennten in etwa sieben Metern Höhe eine Stromzuleitung zu einem Stromkasten ab. Weiterhin wurden zwei Sicherungen aus einem Stromkasten sowie Baustrahler mit grünem Licht demontiert und entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 07231 12581-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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