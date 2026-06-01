Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Mit 2,3 Promille gegen parkendes Auto: Betrunkener Pedelec-Fahrer verletzt

Haiterbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Horber Straße in Haiterbach ist am frühen Sonntagmorgen ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 27-jährige Pedelec-Fahrer gegen 03:10 Uhr auf der Horber Straße in Richtung Unterschwandorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte dieser frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Infolge des Zusammenstoßes zerbrach die Heckscheibe des Autos. Da der Zweiradfahrer ohne Helm fuhr, erlitt er Schnittverletzungen im Gesicht.

Da der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, führten die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Zur weiteren medizinischen Behandlung sowie zur Abgabe einer Blutprobe wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro, das Pedelec blieb unbeschädigt.

Den 27-jährigen Pedelec-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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